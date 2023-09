Oι Ράπτορς δεν παρατάνε την περίπτωση του Ντέιμιαν Λίλαρντ, παρόλο που οι Χιτ έχουν το προβάδισμα.

Κορυφώνονται οι συζητήσεις για το trade του Ντέιμιαν Λίλαρντ, με τους Σανς να παρουσιάζονται ως η ομάδα-έκπληξη για να ολοκληρωθεί το deal (τριπλή ανταλλαγή Μπλέιζερς, Χιτ και Σανς). Υπήρξε σενάριο που έκανε λόγο ακόμα και για τετραπλή ανταλλαγή, βάζοντας στο παιχνίδι Πέισερς μαζί με Μπλέζερς, Χιτ και Σανς.

Τα δημοσιεύματα όμως δεν σταματούν ποτέ. Σύμφωνα με τον Marc Stein, αρκετές ομάδες του ΝΒΑ θεωρούν πως το ενδιαφέρον των Ράπτορς για τον Dame είναι αληθινό, παρόλο που το Τορόντο είναι λίγο διστακτικό εξαιτίας της ξεκάθαρης στάσης του ηγέτη του Πόρτλαντ και της... τρέλας του για να γίνει ανταλλαγή στο Μαϊάμι. Οι Καναδοί δεν έχουν αφήσει την υπόθεση και... τσεκάρουν την κάθε ευκαιρία που μπορεί να έχουν.

REPORT: Several teams believe that Toronto Raptors' interest in trading for Damian Lillard is “genuine,” though they are hesitant due to Lillard's strong stance on only wanting to be traded to Miami.



Thoughts? 🤔



Via. @TheSteinLine pic.twitter.com/fcp5UQL7Np