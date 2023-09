Οι Πέισερς μπορεί να γίνουν η 4η ομάδα που θα εμπλακεί στην ανταλλαγή του Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Κορυφώνονται οι συζητήσεις για το trade του Ντέιμιαν Λίλαρντ, με τους Σανς να παρουσιάζονται χθες ως η ομάδα-έκπληξη για να ολοκληρωθεί το deal (τριπλή ανταλλαγή Μπλέιζερς, Χιτ και Σανς).

Πάντως αμερικανικά δημοσιεύματα έρχονται να πάνε την υπόθεση ένα βήμα παρακάτω, κάνοντας λόγο για τετραπλή ανταλλαγή. Πως θα γίνει αυτό; Θα μπουν οι Πέισερς στις συζητήσεις για ανταλλαγή μαζί με Μπλέζερς, Χιτ και Σανς. Μάλιστα λέγεται πως ο Μπάντι Χιλντ που ξεκίνησε να ψάχνει μαζί με την ομάδα του κάποια ανταλλαγή, θα είναι εκείνος που θα μετακινηθεί.

Σίγουρα αν έμπαινε και τέταρτη ομάδα στο κόλπο θα έκανε πιο εύκολη την αποχώρηση του Λίλαρντ από του Πόρτλαντ και ειδικά με ένα αντάλλαγμα με την ποιότητα του Χιλντ (εκ των κορυφαίων σουτέρ στο ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια).

The Pacers could enter trade talks with the Blazers, Heat and Suns as a 4th team, per @GeraldBourguet



