Σε ρυθμούς... Ντέιμιαν Λίλαρντ κινείται το ΝΒΑ καθώς από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να γίνει γνωστό το blockbuster trade του Αμερικανού σούπερ σταρ.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ το ξεκαθάρισε. Θέλει να γίνει trade και να αφήσει τους Μπλέιζερς ύστερα από 11 συναπτά έτη. Ο ίδιος έχει επιλέξει τους Μαϊάμι Χιτ για να συνεχίσει την καριέρα του ωστόσο τίποτα δεν μπορούσε να προχωρήσει εάν και εφόσον δεν μπορούσαν να βρεθούν τα κατάλληλα ανταλλάγματα για την ολοκλήρωση της ανταλλαγής.

Οι GM's των ομάδων εξετάζουν ενδελεχώς όλες τις πιθανές λύσεις για να βρεθεί η «χρυσή τομή» και όπως ανέφερε ο ραδιοφωνικός παραγωγός στο «Arizona Sports Radio» και insider των Φοίνιξ Σανς, Τζον Γκαμπαντόρο «πιθανόν μέσα στις επόμενες 24 ώρες να έχουμε το trade του Ντέιμιαν Λίλαρντ» και εξήγησε ότι «εάν και εφόσον μπει στο τραπέζι το Νούρκιτς θα το θεωρήσω δεδομένο ότι θα ασχοληθούν οι Σανς γιατί θα πρόκειται για αναβάθμιση σε σχέση με τον Έιτον».

"I would even say probably within the next 24 hours...I am expecting a Damian Lillard trade."@Gambo987 reports what he is hearing about a possible huge shift in the NBA.



