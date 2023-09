Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι στάθηκε άτυχος για μία ακόμη φορά, καθώς υπέστη διάστρεμμα στο δεξί αστράγαλο. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε έξι εβδομάδες.

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι θα χάσει την έναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ. Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ενημέρωσαν ότι ο Σέρβος φόργουορντ υπέστη διάστρεμμα στο δεξί του αστράγαλο και πρόκειται να επανεκτιμηθεί σε έξι εβδομάδες!

Αυτό σημαίνει ότι ο Ποκουσέφσκι δεν προλαβαίνει το ξεκίνημα της σεζόν 2023-2024, ενώ όταν θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του θα ξεκαθαριστεί και το έξτρα διάστημα της απουσίας του.

Τον Δεκέμβριο του 2022 ο «Πόκου» είχε υποστεί κάταγμα στο πόδι και είχε χάσει μεγάλο διάστημα της σεζόν, ενώ τον Ιούνιο του 2023 έσπασε το χέρι του, με αποτέλεσμα να χάσει και τη συμμετοχή στο Mundobasket 2023.

