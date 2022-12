Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι στάθηκε άτυχος, υπέστη κάταγμα στο αριστερό πόδι, θα μείνει εκτός για 6-8 εβδομάδες και κατόπιν η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι θα χρειαστεί να μείνει για αρκετό καιρό εκτός των αγωνιστικών χώρων. Ο Σέρβος φόργουορντ τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι στο ματς των Οκλάχόμα Σίτι Θάντερ απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τη διάγνωση να μην αφήνει πολλά περιθώρια για παρερμηνείες.

Ο «Πόκου» υπέστη κάταγμα στο αριστερό πόδι, σε σημείο που βρίσκεται προς το γόνατο, με τους Θάντερ να επιβεβαιώνουν πως το οστό δεν μετακινήθηκε από τη θέση του.

Αυτός ο τραυματισμός απαιτεί, αρχικά, αποχή για 6-8 εβδομάδες. Τότε ο Ποκουσέφσκι θα επανεξεταστεί, προκειμένου να διαπιστωθεί το επόμενο βήμα.

Τη φετινή σεζόν ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού μέτρησε 8.8 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 1.3 μπλοκ ανά παιχνίδι.

Here’s the Aleksej Pokusevski injury. Looks like a combination of a twisted ankle and hyperextended knee. Wouldn’t doubt if there is ligament damage. Prayers up. pic.twitter.com/XCGaHyvMxF