Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... σήκωσε σκόνη με τις δηλώσεις του και το Gazzetta βγάζει μερικά δελεαστικά ανταλλάγματα που θα μπορούσαν να κάνουν τους Μπακς να σκεφτούν μια ανταλλαγή σε δέκα συγκεκριμένες ομάδες.

«Αν οι Μπακς είναι στην ίδια σελίδα με μένα είναι υπέροχο, αν όχι πρέπει να νικήσω», είχε πει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο podcast «48 λεπτά» (48 minutes) και τα σενάρια για μελλοντική ανταλλαγή του... φούντωσαν, ενώ και οι Μπακς κάθονται σε... αναμμένα κάρβουνα.

Ο Zακ Λόου με την Ραμόνα Σέλμπουρν έριξαν και άλλο... λάδι στη φωτιά με πιθανούς προορισμούς του Έλληνα σταρ αν φύγει από τους Μπακς (με ανταλλαγή το επόμενο καλοκαίρι. Έβαλαν στο παιχνίδι απόκτησης του Αντετοκούνμπο 10 ομάδες και συγκεκριμένα τους Νικς, Νετς, Λέικερς, Χιτ, Γουόριορς, Πέλικανς, Θάντερ, Ρόκετς, Ράπτορς και Μάτζικ.

Το Gazzetta ρίχνει μια... ματιά στα ρόστερ των ομάδων και κυκλώνει κάποιους παίκτες που θα μπορούσαν να δελεάσουν τα... ελάφια για να ανταλλάξουν τον Greek Freak. Φυσικά δεν εννοούμε ότι θα πρέπει να δοθούν όλες οι επιλογές από κάθε ομάδα, αλλά σίγουρα κάποιοι από αυτούς.

Zach Lowe thinks Bucks "actually might trade" Giannis Antetokounmpo next summer: "way too early [but] my gut says if this goes badly this season…"



Teams Lowe & Ramona Shelburne mention:

Knicks

Nets

Lakers

Heat

Warriors

Pelicans

OKC

Rockets

Raptors

Magichttps://t.co/ulNlzh9Di8 pic.twitter.com/jEGIzOGs3B