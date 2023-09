Αντετοκούνμπο: «Αν οι Μπακς είναι στην ίδια σελίδα με μένα είναι υπέροχο, αν όχι πρέπει να νικήσω»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επανήλθε στο θέμα των δηλώσεων που είχε κάνει πριν από μερικές ημέρες, επαναλαμβάνοντας, ουσιαστικά, την πρόθεσή του να αποχωρήσει, αν οι Μιλγουόκι Μπακς δεν βρίσκονται στην «ίδια σελίδα μαζί μου».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέταξε ξανά την... μπάλα στην πλευρά των Μιλγουόκι Μπακς. Ο Έλληνας φόργουορντ φιλοξενήθηκε στο podcast «48 λεπτά» (48 minutes) και αναφέρθηκε στις δηλώσεις που έκανε πριν από μερικές ημέρες στους New York Times.

Τότε ο Giannis είχε πει, μεταξύ άλλων, πως: «Η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος έρχεται πρώτη. Δεν θέλω να είμαι 20 χρόνια στην ίδια ομάδα και να μην κερδίσω άλλο πρωτάθλημα».

Τι δήλωσε τώρα; «Έχω κουραστεί να μοιράζομαι την ίδια ιστορία για το Game 6 (σ.σ.: με τους Φοίνιξ Σανς). Θέλω να δημιουργήσω νέες αναμνήσεις. Αν οι Μιλγουόκι Μπακς είναι στην ίδια σελίδα με εμένα, για το υπόλοιπο της καριέρα μου, θα είναι υπέροχο. Αν όχι, πρέπει να νικήσω», είπε ο Αντετοκούνμπο όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να μείνει μέχρι το φινάλε της καριέρας του στους πρωταθλητές του 2021.

Και συνέχισε: «Είμαι ένα Μιλγουόκι Μπακ. Αλλά πιο σημαντικό, είμαι ένας νικητής. Πρέπει να κάνω οτιδήποτε μπορώ για να κερδίσω και αν υπάρχει μία καλύτερη κατάσταση για να κερδίσω το τρόπαιο "Λάρι Ο' Μπράιαν", τότε πρέπει να την επιλέξω».

Παράλληλα, ο Greek Freak αποκάλυψε ότι θα κάνει προπονήσεις τις επόμενες ημέρες μαζί με τον θρυλικό Χακίμ Ολάζουον. Στο παρελθόν ο Αντετοκούνμπο είχε προπονηθεί με τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ και τον Κέβιν Γκαρνέτ.

Be sure to listen to the NBA Podcast of the Summer now!!!https://t.co/AXEbM8k6CW pic.twitter.com/EQuDfgI57r