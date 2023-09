Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε τους λόγους που δεν θέλει να κάνει κοινή προπόνηση με άλλους παίκτες του ΝΒΑ. Η αντίδραση του Έβαν Τέρνερ και τα... σχολιανά που άκουσε ο πρώην ΝΒΑερ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στη συνέντευξη του έδωσε στο podcast «48 λεπτά», αναφέρθηκε και στους λόγους που τον έχουν οδηγήσει να μην κάνει κοινή προπόνηση, στη διάρκεια της offseason, με άλλους παίκτες του ΝΒΑ.

Κάτι που είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο, με τους παίκτες να κανονίζουν πέρα από την κοινή προπόνηση και πολλά ματς «πέντε εναντίον πέντε».

«Δεν θέλω να είμαι ψεύτικος. Δεν ξέρω πώς να είμαι δήθεν. Γι' αυτό κρατάω την απόστασή μου, επειδή ξέρω ότι αν κάνω προπόνηση με εν ενεργεία παίκτες θα μου κόψει τη φόρα όταν παίξω απέναντί τους», είπε ο Giannis.

Το ενδιαφέρον απ' αυτή την ατάκα, ήρθε από την αντίδραση του Έβαν Τέρνερ, πρώην παίκτη των Ιντιάνα Πέισερς και των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

«Κανείς δεν έρχεται στο Μιλγουόκι για να προπονηθεί μαζί σου και με τον αδερφό σου», έγραψε σε ένα tweet ο Τέρνερ. Και στα σχόλια ξέσπασε... πόλεμος. Η πιο ήπια αντίδραση ήταν το ποστάρισμα μιας φάσης, όπου ο Αντετοκούνμπο καρφώνει πάνω στην άμυνα του Τέρνερ, ενώ ο τελευταίος έπαιζε ακόμα.

Ο Τέρνερ επέμεινε και σε νέο tweet πρόσθεσε: «Τώρα καταλάβατε ποιον εννοώ; Ξέρω πολλούς στο Μιλγουόκι που δεν θα πήγαιναν για προπόνηση. Ηρεμήστε».

Ain’t nobody coming to Milwaukee to work out wit you and your brother