Ο Ντέμιαν Λίλαρντ είναι... φευγάτος από τους Μπλέιζερς και ο Τζέισον Τέιτουμ επικοινώσε μαζί του σχετικά με την πιθανότητα να παίξει στους Μπόστον Σέλτικς.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ έχει ζητήσει ανταλλαγή και το αίτημά του έχει μπει σε εφαρμογή από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, δίχως, ωστόσο, να έχει υλοποιηθεί.

Μοιάζει με βέβαιο ότι ο Λιλαρντ δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας από το Όρεγκον, ωστόσο η επόμενη του ομάδα δεν έχει βρεθεί ακόμα.

Ο ίδιος φαίνεται να προτιμάει την ανταλλαγή στους Μαϊάμι Χιτ και σύμφωνα με τον Μαρκ Σπίαρς του ESPN, ο Τζέισον Τέιτουμ επικοινώνησε μαζί του σχετικά με την προοπτική να μετακομίσει στη Βοστόνη για τους Σέλτικς.

Σε κάθε περίπτωση, o Dame εξακολουθεί να προτιμά το Μαϊάμι ως επόμενο σταθμό της καριέρας του ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή του, αρνήθηκε να μιλήσει για τους Μπλέιζερς.

Σε 769 αγώνες στο ΝΒΑ με το Πόρτλαντ, ο Λίλαρντ μετράει 19.5 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1 κλέψιμο μ.ό.



Jayson Tatum called Damian Lillard and "tried to get in his ear" about potentially joining the Celtics, but Dame's focus remains on Miami, per @MarcJSpears via @Oregonian pic.twitter.com/6yoyefIxbh