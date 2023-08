Ο Ντάμιαν Λίλαρντ έδωσε συνέντευξη στο Andscape και στο στιγμιότυπο που είδε το φως της δημοσιότητας, αρνείται να μιλήσει για τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Ο Ντάμιαν Λίλαρντ έχει ζητήσει ανταλλαγή. Με το αίτημα να έχει μπει σε εφαρμογή από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, δίχως, ωστόσο, να έχει υλοποιηθεί.

Μοιάζει με βέβαιο ότι ο Λιλαρντ δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας από το Όρεγκον, ωστόσο η επόμενη του ομάδα δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ο ίδιος φαίνεται να προτιμάει την ανταλλαγή στους Μαϊάμι Χιτ, ωστόσο υπάρχει στασιμότητα.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η καθυστέρηση έχει προκαλέσει εκνευρισμό στον Λίλαρντ. Αλλά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Andscape και σε σχετική ερώτηση για τους Μπλέιζερς, αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Υπάρχει αγάπη και σεβασμός. Δεν θα μιλήσω για τους Μπλέιζερς», είπε. Παραδέχτηκε ότι το αίτημα για την ανταλλαγή έγινε, αλλά αρνήθηκε και πάλι να μιλήσει για την ομάδα του.

Damian Lillard refuses to speak on the Trailblazers



(Via @andscape / h/t @5ReasonsSports @BradyHawk305 ) pic.twitter.com/yBVAPrKQwX