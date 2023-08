Το... τραβάει ο Χάρντεν: Έκανε unfollow τον Μόρεϊ

Ο Χάρντεν δεν σταματά να τραβά το... σχοινί στην κόντρα του με τον Ντάριλ Μόρεϊ.

Ο Χάρντεν είχε βρεθεί σε εμπορική εκδήλωση στην Κίνα και εκεί η κάμερα τον έπιασε να κράζει τον πρόεδρο των Σίξερς, με τον οποίο συνεργάστηκαν και στο Χιούστον. Ο Μούσιας τον είχε αποκαλέσει ψεύτη.

Αυτές οι δηλώσεις δεν άρεσαν είχαν σαν αποτέλεσμα να του επιβάλει το ΝΒΑ πρόστιμο 100.000, ένα ποσό που είναι είναι και το μεγαλύτερο που μπορεί να επιβληθεί σε παίκτη η λίγκα.

Ο Χάρντεν δεν βάζει νερό στο... κρασί του, αφού προχώρησε σε νέα ενέργεια που δείχνει πως το γυαλί έχει... ραγίσει. Ο Μούσιας έκανε unfollow τον Μόρεϊ, δείχνοντας με κάθε τρόπο

James Harden has unfollowed Daryl Morey on X/Twitter, per @theNBAalert pic.twitter.com/RT1dVnN87x