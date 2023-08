To NBA τιμώρησε τον Τζέιμς Χάρντεν με πρόστιμο 100.000 δολαρίων για τις δηλώσεις που είχε κάνει για τον Ντάριλ Μόρεϊ.

Ο Χάρντεν είχε βρεθεί σε εμπορική εκδήλωση στην Κίνα και εκεί η κάμερα τον έπιασε να κράζει τον πρόεδρο των Σίξερς, με τον οποίο συνεργάστηκαν και στο Χιούστον. Ο Μούσιας τον είχε αποκαλέσει ψεύτη.

«Ο Ντάριλ Μόρεϊ είναι ψεύτης και δεν θα είμαι ποτέ μέλος ενός οργανισμού στον οποίο είναι μέλος. Αφήστε με να το ξαναπώ. Ο Ντάριλ Μόρεϊ είναι ψεύτης και δεν θα είμαι ποτέ μέλος ενός οργανισμού στον οποίο είναι μέλος» ήταν τα λόγια του «Μούσια», είχε πει.

Αυτές οι δηλώσεις δεν άρεσαν και στο ΝΒΑ, το οποίο του επέβαλε πρόστιμο 100.000. Μάλιστα αυτό το ποσό είναι και το μεγαλύτερο που μπορεί να επιβάλει σε παίκτη η λίγκα. Μένει να δούμε αν ο Χάρντεν θα είναι πιο προσεκτικός στο μέλλον.

Πριν από λίγες μέρες ο έμπειρος γκαρντ είχε ξεκαθαρίσει πως το γυαλί με τους Σίξερς... έσπασε με νέα τοποθέτησή του.

