Δε σταματάει να τονίζει συνεχώς τα προβλήματά που έχει ο Τζέιμς Χάρντεν, με τους Σίξερς να μην επιτρέπουν προς το παρόν τη μετακίνησή του σε άλλη ομάδα του NBA.

Η ανοιχτή κόντρα του Τζέιμς Χάρντεν με τους Σίξερς έχει νέο επεισόδιο. Ο «μούσιας» πριν από μερικές ημέρες ξέσπασε κατά του Νταρίλ Μόρεϊ, μιας και στη Φιλαδέλφεια προσπαθούν να μπλοκάρουν την ανταλλαγή του και τον διατηρούν... δεμένο.

Σε νέες του δηλώσεις ο Χάρντεν, έκανε λόγο για αρκετή υπομονή όλο το καλοκαίρι, με το γυαλί να φαίνεται πως έχει... σπάσει για τα καλά. Σε ερώτηση μάλιστα για το αν είναι πλέον αργά να φτιάξουν οι σχέσεις του με το front office των Σίξερς, ο Χάρντεν απάντησε θετικά.

Μένει πλέον να φανεί πώς θα καταλήξει το συγκεκριμένο... σήριαλ, μιας και το NBA βρίσκεται σε αναμονή καθώς τα δύο μεγαλύτερα trade του καλοκαιριού δεν έχουν συμβεί. Τόσο ο Χάρντεν, όσο και ο Λίλαρντ παραμένουν σε Σίξερς και Μπλέιζερς αντίστοιχα, έχοντας εκφράσει τη διάθεσή τους να αποχωρήσουν από τις ομάδες τους.

"Do you have an open line of communication with the Sixers & how much patience do you need to have to let this play out?"



James Harden: "I've been patient all summer..."



R: "Too late to repair the relationship?"



"Uh, I think so."



(via @JBristolKHOU)pic.twitter.com/jZxWLgzWCt