Το ΝΒΑ ανακοίνωσε το πρόγραμμα του in-season tournament

Για πρώτη φορά από τη φετινή σεζόν θα διεξαχθεί το λεγόμενο in-season tournament, με το ΝΒΑ να ανακοινώνει το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων.

Αν δεν σας λέει κάτι ο όρος «in-season tournament» απλά σκεφτείτε ότι είναι το αντίστοιχο... Κύπελλο του ΝΒΑ. Από φέτος θεσπίζεται η νέα διοργάνωση μεσούσης της σεζόν, από την οποία μία ομάδα θα κατακτήσει ένα τρόπαιο.

Πρόκειται για ένα νεοσύστατο τουρνουά στο οποίο θα πάρουν μέρος και οι 30 ομάδες του πρωταθλήματος. Το πρώτο τζάμπολ θα δοθεί στις 3 Νοεμβρίου ενώ θα υπάρχει Final Four το οποίο θα διεξαχθεί στο Λας Βέγκας το τριήμερο 7-9 Δεκεμβρίου.

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε το ακριβές πρόγραμμα των ομάδων, οι οποίες χωρίστηκαν σε τρία γκρουπ από κάθε περιφέρεια. Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής του τουρνουά.

Το πρόγραμμα της Ανατολής

🏆 THE FULL EAST GROUP A SCHEDULE 🏆



East A group play tips off Friday, November 3rd at 7:00 PM ET!



🏆 THE FULL EAST GROUP B SCHEDULE 🏆



East B group play tips off Friday, November 3rd at 7:30 PM ET!



🏆 THE FULL EAST GROUP C SCHEDULE 🏆



East C group play tips off Friday, November 3rd at 8:00 PM ET!



Το πρόγραμμα της Δύσης

🏆 THE FULL WEST GROUP A SCHEDULE 🏆



West A group play tips off Friday, November 3rd at 10:00 PM ET!



🏆 THE FULL WEST GROUP B SCHEDULE 🏆



West B group play tips off Friday, November 3rd at 10:00 PM ET!



🏆 THE FULL WEST GROUP C SCHEDULE 🏆



West C group play tips off Friday, November 3rd at 8:00 PM ET!



Η εξήγηση του in-season tournament