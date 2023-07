Και... εγένετο in-season tournament ή αλλιώς NBA Cup

Για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν θα διεξαχθεί το in-season tournament το οποίο με πιο απλή μετάφραση θα είναι το... Κύπελλο του ΝΒΑ!

Από τη σεζόν 2023-24 δεν θα έχουμε μόνο τον πρωταθλητή του ΝΒΑ, αλλά και τον... Κυπελλούχο.

Συγκεκριμένα θα κάνει την εμφάνισή του το in-season tournament και πρόκειται για ένα νεοσύστατο τουρνουά, με τις 30 ομάδες του πρωταθλήματος να διεκδικούν το NBA Cup.

«Πρόκειται για μια ιδέα που τριγυρίζει στα γραφεία του ΝΒΑ εδώ και περίπου 15 χρόνια», είπε ο Άνταμ Σίλβερ στο Λας Βέγκας και συνέχισε: «Οι νέες καινοτομίες χρειάζονται χρόνο. Όμως, σε όλα τα αθλήματα, βλέπουμε νέες καινοτομίες και τώρα είναι η ώρα για αυτό το τουρνουά NBA εντός της σεζόν».

Ποιο θα είναι το σύστημα διεξαγωγής; Οι ομάδες του ΝΒΑ θα χωριστούν σε έξι ομίλους των πέντε ομάδων (σ.σ. τρεις στην Ανατολή και τρεις στη Δύση), οι οποίοι σχηματίστηκαν βάσει της περσινής κατάταξης στην κανονική περίοδο. Συγκεκριμένα υπήρχαν πέντε γκρουπ δυναμικότητας τα οποία είχαν χωριστεί ως εξής: 1ο Γκρουπ οι ομάδες που τερμάτισαν 1-3, 2ο Γκρουπ οι ομάδες που τερμάτισε 4-6, 3ο Γκρουπ οι ομάδες που τερμάτισαν 7-9, 4ο Γκρουπ οι ομάδες που τερμάτισαν 10-12 και 5ο Γκρουπ οι ομάδες που τερμάτισαν 13-15.

Στη συνέχεια και δη στη φάση των ομίλων οι ομάδες θα δώσουν από τέσσερις αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας. Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου μαζί με άλλες δύο οι οποίες θα επιλεγούν με wild cards (βάσει του ρεκόρ στους ομίλους) θα προκριθούν στα προημιτελικά όπου θα υπάρχουν νοκ άουτ αγώνες έως και το Final Four στο Λας Βέγκας στις 7-9 Δεκεμβρίου.

Οι παίκτες που θα βρίσκονται στην ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο θα λάβουν 500.000 δολάρια ο καθένας, οι φιναλίστ 200.000 δολάρια, οι παίκτες των ομάδων που φτάσουν έως τα ημιτελικά 100.000 δολάρια και οι αντίστοιχα όσοι βρεθούν στα προημιτελικά 50.000 δολάρια.

Αναλυτικά οι όμιλοι:

NBA IN-SEASON TOURNAMENT EXPLAINED 🎥



Starting Nov. 3, all 30 teams will compete for the NBA Cup with 8 teams advancing into the knockout rounds! The tournament semis and championship game will be held in Las Vegas, Dec. 7 and 9! pic.twitter.com/NZdURUa3XR