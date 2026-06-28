Βοτανικός: Νέα εντυπωσιακά πλάνα από το γήπεδο του Παναθηναϊκού
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε ένα νέο εντυπωσιακό βίντεο από τα πλάνα των εργασιών στο γήπεδο που κατασκευάζεται στον Βοτανικό.
Στο βίντεο που έχει τίτλο «Inside the built: Step by Step Towards» φαίνονται οι εργασίες να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό προκειμένου ο Παναθηναϊκός να μπει στο νέο του σπίτι τον Μάιο του 2027.
Να σημειωθεί ότι πριν μερικές μέρες συμπληρώθηκε το τελευταίο κομμάτι που έλειπε από το παζλ στο γηπεδικό του Παναθηναϊκού, αφού οι «πράσινοι» εξασφάλισαν την οικοδομική άδεια για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.
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