Τον Στεφ Κάρι και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς συνηθίζουν να βλέπουν στις ΗΠΑ, με τον σταρ των «πολεμιστών» να βρίσκεται σε κάθε παιχνίδι που... σπάει ταμεία.

Ο Στεφ Κάρι αποτελεί μία ατραξιόν για το NBA και αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς πρόκειται για έναν από τους σπουδαιότερους, όχι μόνο της γενιάς του, αλλά και όλων των εποχών.

Όπως φαίνεται και από την έρευνα που έγινε από το «Boardroom», ο Κάρι δεν είναι απλώς ιδιαιτέρως αγαπητός αλλά και ο άνθρωπος που περιμένουν άπαντες να δουν στην τηλεόραση.

Από το 2015 και έπειτα, όταν και οι Γουόριορς είχαν ήδη ξεκινήσει τη δική τους δυναστεία, 27 παιχνίδια συγκέντρωσαν από 14 εκατομμύρια τηλεθεατές και πάνω. Το τρομερό στατιστικό που διατηρεί ο Στεφ; Ήταν παρόντας και στα 27.

Τόσο αυτός όσο και οι Γουόριορς, που πρόκειται για μια fun to watch ομάδα, συγκέντρωσαν πάνω τους τα βλέμματα, και θα συνεχίσουν να το κάνουν όσο οι Splash Brothers βρίσκονται στο Σαν Φρανσίσκο.

