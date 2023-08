Στεφ Κάρι σαν ροκ σταρ: Τραγούδησε στη σκηνή σε συναυλία και έγινε... χαμός (vid)

Ο Στεφ Κάρι έχει πολλά ταλέντα και το έδειξε σε συναυλία των Paramore.

Eίναι ένας άνθρωπος με πολλά χαρίσματα και ταλέντα. Ο Στεφ Κάρι μαγεύει τον κόσμο στο ΝΒΑ όπου έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους της ιστορίας. Επιπλέον ξεκινά να εντυπωσιάζει και στο γκολφ.

Όμως το ταλέντο του ξεφεύγει από τα αθλητικά πλαίσια. Ο ηγέτης των Γουόριορς βρέθηκε στην συναυλία του ροκ συγκροτήματος, Paramore και έκλεψε την παράσταση. Πήρε τη σκυτάλη από την τραγουδίστρια του συγκροτήματος, Χέιλι Γουίλιαμς, ανέβηκε στη σκηνή, έπιασε το μικρόφωνο, άρχισε να τραγουδάει και έγινε... χαμός, με τον κόσμο να τρελαίνειται.

Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, ο παίκτης που ξέρει να ηλεκτρίζει τα πλήθη καλύτερα από κάθε άλλον.

Steph Curry came out and performed with Paramore during their concert at Chase Center 😂🎙️



(via @ChaseCenter)pic.twitter.com/UJwrUrAdQc