Ο Στεφ Κάρι συνεχίζει να διδάσκει στα παιδιά μπάσκετ, δείχνοντας ορισμένες κινήσεις που είναι απαγορευτικό να κάνουν.

Ο Στεφ Κάρι μαθαίνει το άθλημα σε μικρά παιδιά σε camp που διοργανώνει, δείχνοντας μερικά από τα μυστικά του. Οι πιτσιρικάδες έχουν την ευκαιρία να μάθουν από τον κορυφαίο σουτέρ της ιστορίας και έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες ever.

Ο σταρ των Γουόριορς θέλησε να δείξει στα παιδιά ποια είναι η πιο αδύναμη κίνηση στο μπάσκετ. Και αυτή είναι σύμφωνα με εκείνον να τραβιέται πολύ έξω κάποιος για να απελευθερωθεί και να παρακαλά για να πάρει τη μπάλα στα χέρια του. Κάτι που ορισμένες φορές βλέπουμε παίκτες σαν τον Ντόντσιτς, τον Χάρντεν και τον Γιανγκ να το κάνουν.

«Κάθε άλλη απόφαση είναι σωστή. Screen away, front cut, back cut, το σωστό spacing από τη μπάλα. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνεις (εννοεί το να τραβιέσαι πολύ μακριά έξω από το τρίπόντο για να παρακαλέσεις και να πάρεις τη μπάλα). Είναι η πιο αδύναμη κίνηση στο μπάσκετ», ήταν τα λόγια του.

Ένας δάσκαλος και της κίνησης χωρίς τη μπάλα. Γιατί είναι υπέροχο να τον παρακολουθείς όταν έχει τη μπάλα, όμως είναι ακόμα πιο διδακτικό να τον δεις πως κινείται δίχως αυτή. Καθηγητής και σε αυτόν τον τομέα.

👂 to Steph Curry!



“Every other decision is the right one. Screen away, front cut, back cut, space away from the ball. The last thing we can do is just do this. It's the weakest move in basketball."



(Via @ClutchPoints 🎥)



pic.twitter.com/mt9FOJ3sCQ