Η Team USA ηττήθηκε από ομάδα επίλεκτων παικτών από το ΝΒΑ, στο πρώτο εσωτερικό 20λεπτο διπλό της προετοιμασίας, η οποία ξεκίνησε στο Λας Βέγκας.

Κάθε αρχή και δύσκολη. Η Team USA, αντίπαλος της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αντιμετώπισε μία ομάδα επίλεκτων, σε εσωτερικό διπλό δύο δεκάλεπτων και ηττήθηκε!

Το τελικό σκορ ήταν 47-39, ενώ δεν κρατήθηκαν στατιστικά. Σύμφωνα με το Athletic ο Στιβ Κερ άφησε το ρυθμό δίχως έλεγχο, αφού δεν κάλεσε τάιμ άουτ για να κάνει διορθωτικές κινήσεις.

Στην ομάδα των επίλεκτων ξεχώρισε η παρουσία του Κέιντ Κάνιγχαμ, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα οι Τζέιλεν Γκριν (Χιούστον Ρόκετς), Κίγκαν Μάρεϊ (Σακραμέντο Κινγκς), Τσετ Χόλμγκρεν (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ) και Τζέιλεν Γουίλιαμς (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ) ήταν ανάμεσα στους πρώτους σκόρερ των νικητών.

«Μας κόντραραν στα ίσια, οι νεαροί έκαναν αυτό που ξέρουν καλύτερα», είπε ο Ταϊρίς Χάλιμπερτον, ενώ ο Στιβ Κερ πρόσθεσε: «Είναι μία μακρά παράδοση στην USA Basketball. Θέλουμε το εξαιρετικό ταλέντο να έρχεται να βάζει προκλήσεις. Αυτό έκανε και η ομάδα επίλεκτων».

USA’s Select team defeated USA’s FIBA World Cup team in two consecutive 10-minute scrimmages at training camp today 😳



