Ο Μάικ Τζέιμς και η Team USA πήραν τη νίκη μέσα Δομινικανή Δημοκρατία με 82-81, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Άστοχος ο Ζαν Μοντέρο που έμεινε στους 9 πόντους με 4/16 εντός παιδιάς.

Οι ΗΠΑ πήραν σημαντική νίκη απέναντι στη Δομινικανή Δημοκρατία, επικρατώντας εκτός έδρας της παρέας του Ζαν Μοντέρο με 81-82.

Οι Δομινικανοί είχαν φτάσει ακόμη και στο +13 λίγο πριν το ημίχρονο (43-30, 17'), όμως οι ΗΠΑ του Μάικ Τζέιμς επέστρεψαν. Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι, με κάρφωμα του Σοριάνο 1:04 πριν το τέλος, βρέθηκαν στο +5 και έδειξαν να ελέγχουν το ματς. Κάπου εκεί οι ΗΠΑ ξύπνησαν και με δύο σερί τρίποντα από Τζέιμς Χαφ και Τόρι Κρεγκ έφεραν τούμπα το ματς και πήραν τη νίκη.

Ο Μάικ Τζέιμς μπορεί να ήταν άστοχος, όμως γέμισε τη στατιστική του, έχοντας 15 πόντος με 4/15 εντός παιδιάς (3/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα0, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Ο Αντρές Φελίς της Ρεάλ Μαδρίτης είχε 24 πόντους, ενώ ο Ζαν Μοντέρο, λίγες ημέρες πριν ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, είχε 9 πόντους, με 4/16 εντός παιδιάς (3/10 δίποντα, 1/6 τρίποντα,) 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 46-40, 58-60, 81-82