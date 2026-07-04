Δομινικανή Δημοκρατία - ΗΠΑ 82-81: Ο Τζέιμς νίκησε τον Μοντέρο
Οι ΗΠΑ πήραν σημαντική νίκη απέναντι στη Δομινικανή Δημοκρατία, επικρατώντας εκτός έδρας της παρέας του Ζαν Μοντέρο με 81-82.
Οι Δομινικανοί είχαν φτάσει ακόμη και στο +13 λίγο πριν το ημίχρονο (43-30, 17'), όμως οι ΗΠΑ του Μάικ Τζέιμς επέστρεψαν. Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι, με κάρφωμα του Σοριάνο 1:04 πριν το τέλος, βρέθηκαν στο +5 και έδειξαν να ελέγχουν το ματς. Κάπου εκεί οι ΗΠΑ ξύπνησαν και με δύο σερί τρίποντα από Τζέιμς Χαφ και Τόρι Κρεγκ έφεραν τούμπα το ματς και πήραν τη νίκη.
Ο Μάικ Τζέιμς μπορεί να ήταν άστοχος, όμως γέμισε τη στατιστική του, έχοντας 15 πόντος με 4/15 εντός παιδιάς (3/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα0, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ και 12 ασίστ.
Ο Αντρές Φελίς της Ρεάλ Μαδρίτης είχε 24 πόντους, ενώ ο Ζαν Μοντέρο, λίγες ημέρες πριν ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, είχε 9 πόντους, με 4/16 εντός παιδιάς (3/10 δίποντα, 1/6 τρίποντα,) 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα.
Τα δεκάλεπτα: 24-15, 46-40, 58-60, 81-82
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