Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποφάσισε να γευματίσει, με πλήθος του κόσμου να έχει μαζευτεί στο απέναντι πεζοδρόμιο για να τον παρακολουθήσει να τρώει!

Η ζωή για έναν σούπερσταρ όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν είναι πάντα εύκολη. Η παρουσία του τέσσερις φορές πρωταθλητή του ΝΒΑ σε ένα δημόσιο μέρος μπορεί να προσελκύσει πλήθος κόσμου.

Ο ΛεΜπρόν αποφάσισε να γευματίσει σε ένα εστιατόριο στο Τορόντο του Καναδά. Στο πεζοδρόμιο έξω από το εστιατόριο υπήρχε τουλάχιστον ένας φύλακας ασφαλείας του Τζέιμς, με τον κόσμο που ήθελε να δει τον 38χρονο αθλητή να τρώει, να μένει στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Κάποιοι απλώς παρακολουθούσαν, άλλοι χρησιμοποίησαν τα κινητά τους τηλέφωνα για να απαθανατίσουν τη στιγμή.

Ο μοναδικός που κατάφερε να περάσει το... μπλόκο ήταν ο τραγουδιστής Ντρέικ, ο οποίος βρέθηκε στο τραπέζι του Τζέιμς.

LeBron has a whole crowd of people watching him enjoy his dinner 😂pic.twitter.com/4PCjTbtuIH