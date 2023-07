Ο θρύλος του ΝΒΑ, Τζούλιους Έρβινγκ έφτιαξε το ΤΟP 10 των κορυφαίων παικτών της ιστορίας και δεν έβαλε μέσα στον ΛεΜπρόν.

Αποτελεί έναν από τους σπουδαίοτερους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ και σίγουρα έναν από αυτούς που άλλαξαν το παιχνίδι στα 80s. Ο Τζούλιους Έρβινγκ, ευρέως γνωστός ως Dr.J έφτιαξε την δικιά του δεκάδα με τους κορυφαίους όλων των εποχών και δεν τοποθέτησε στη λίστα τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο εκπληκτικός dunker που κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Σίξερς το 1983, ενώ έχει στην κατοχή του και δύο τίτλους ΑΒΑ με τους Νετς, έβαλε στους δέκα καλύτερους αρκετούς παίκτες της εποχής του.

Η δεκάδα του Έρβινγκ: Τζέρι Γουέστ, Όσκαρ Ρόμπερτσον, Έλτζις Μπέιλορ, Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, Μπιλ Ράσελ, Μάικλ Τζόρνταν, Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, Μάτζικ Τζόνσον, Καρλ Μαλόουν, Τάινι Άρτσιμπαλντ

