Οι Μαϊάμι Χιτ δεν σταματούν την προσπάθεια για να αποκτήσουν τον Ντέμιαν Λίλαρντ. Ετοιμάζουν ένα πακέτο για να πείσουν τους Μπλέιζερς για την ανταλλαγή του.

Οι Μαϊάμι Χιτ θέλουν όσο τίποτα άλλο να αποκτήσουν τον Ντέμιαν Λίλαρντ. Και ο ίδιος ο γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς προτιμάει τους φιναλίστ της περσινής σεζόν.

Το βέτο που απείλησε ότι θα ασκήσει το ΝΒΑ για την ανταλλαγή, δεν φαίνεται να πτοεί τους Χιτ. Σύμφωνα με το Athletic το Μαϊάμι ετοιμάζει ένα πλούσιο πακέτο με σκοπό να πείσει τους Μπλέιζερς ότι είναι ικανό για να πουν το «ναι».

Τι περιλαμβάνει; Πολλά και διάφορα. Ο Τάιλερ Χίρο είναι το μόνο σίγουρο όνομα σε αυτό. Μαζί του θα είναι νέοι παίκτες, αλλά και συμβόλαια που είναι στη λήξη τους. Μαζί οι Χιτ σχεδιάζουν να βάλουν τόσο επιλογές από τον 2ο γύρο των Draft, επιλογές μέσω ανταλλαγών και 3-4 επιλογές από τον 1ο γύρο των Draft!

Όπως είναι κατανοητό, οι Χιτ δεν πρόκειται να επιχειρήσουν την ανταλλαγή με έναν αστέρα, για έναν άλλον, αλλά θέλουν να προσφέρουν την ευκαιρία στους Μπλέιζερς να αποκτήσουν επιλογές για ένα δυνατό rebuilding.

Heat’s potential trade offer for Damian Lillard:



3-4 first round picks

Pick swaps

2nd round picks

Tyler Herro

Expiring contracts

Young players



