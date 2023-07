To NBA έστειλε υπόμνημα στις 30 ομάδες του ΝΒΑ σχετικά με την υπόθεση του Ντέιμιαν Λίλαρντ και τη δική του συμπεριφορά, αλλά και του ατζέντη του.

Τον τελευταίο καιρό υπάρχει έντονο... φλερτ των Χιτ με τον Λίλαρντ, ο οποίος θέλει να πετύχει την ανταλλαγή του στο Μαϊάμι, αλλά ακόμα δεν το έχει καταφέρει. Εδώ και καιρό έχει δείξει πως θέλει πάση θυσία να πάει στους Χιτ.

Όμως η στάση του αυτή και η άρνηση να πάει σε άλλη ομάδα έχει θορυβίσει το ΝΒΑ που παίρνει μέτρα. Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη έστειλε υπόμνημα στις 30 ομάδες σχετικά με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον Dame.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα δεν αρέσει στη λίγκα τα όσα κάνει ο ατζέντης του παίκτη, πιέζοντας με σχόλια του για να πάει ο πελάτης του στους Χιτ, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον ηγέτη των Μπλέιζερς που έχει βάλει μόνο έναν στόχο σύμφωνα με τους Αμερικανούς και αυτοί είναι οι Χιτ.

Όπως αναφέρει ο Sam Amico, υπάρχει πιθανότητα να ασκήσει βέτο σε ανταλλαγή του Λίλαρντ στους Χιτ το ΝΒΑ για να στείλει ένα μήνυμα στους παίκτες για μελλοντικά παρόμοια περιστατικά.

Στο παρελθόν έχει ασκηθεί βέτο για άλλο λόγο από τον τότε κομισάριο, Ντέιβιντ Στερν στην ανταλλαγή που θα έφερνε τον Κρις Πολ στους Λέικερς. Μια απόφαση που θεωρείται από τις πλέον αμφιλεγόμενες στην ιστορία της λίγκας. Η εξήγηση που είχε δοθεί ήταν πως έτσι απετράπη μια super team στους λιμνάνθρωπους που θα διέλυε τον ανταγωνισμό στη λίγκα. Τελικά ο CP3 κατέληξε τότε στους Κλίπερς και μέχρι σήμερα δεν έχει πανηγυρίσει πρωτάθλημα.

I keep hearing NBA would veto any Lillard trade to Heat. Don’t think that’s entirely true … but it’s what people around league are telling me they foresee. https://t.co/ghIzxqGYpj