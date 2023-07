Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν άφησε ασχολίαστη την πρόταση 300 εκατ. ευρώ της Αλ Χιλάλ στην Παρί για τον Μπαπέ.

Τρέλα επικρατεί τις τελευταίες ώρες για την πρόταση 300 εκατ. ευρώ της Αλ Χιλάλ στην Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Κιλιάν Μπαπέ. Αρχικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απηύθυνε κάλεσμα στην Αλ Χιλάλ εξηγώντας ότι μοιάζει με τον Γάλλο σταρ για να πάρει το ίδιο συμβόλαιο, με τον παίκτη των Παριζιάνων να του... απαντά.

Στον... χαμό της πρότασης για τον Μπαπέ στάθηκε και ο Ντρέιμοντ Γκριν που φαίνεται να του άνοιξε η όρεξη με τα 300 εκατ. ευρώ. «Έχουν και πρωτάθλημα μπάσκετ σωστά; Ακόμα δεν στέγνωσε το... μελάνι που υπέγραψα το συμβόλαιο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και μετά ήρθε η σειρά του ΛεΜπρόν Τζέιμς να σχολιάσει την κατάσταση. Ανέβασε ένα gif που έδειχνε τον Φόρεστ Γκαμπ (Τομ Χανκς στην ομώνυμη ταινία) να τρέχει και έγραψε: «Εγώ πηγαίνοντας στη Σαουδική Αραβια όταν με καλέσουν για αυτή τη συμφωνία ενός έτους.

To συμβόλαιο του ΛεΜπρόν για τη σεζόν που έρχεται με τους Λέικερς είναι αξίας 47.607.350 δολαρίων.

Me headed to Saudi when they call @RichPaul4 & @mavcarter for that 1 year deal! ✌🏾🤷🏾‍♂️😁 pic.twitter.com/IX0VSMZYNb