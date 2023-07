Γκριν για 300 εκατ. ευρώ και Μπαπέ: «Έχουν και πρωτάθλημα μπάσκετ σωστά; "Που υπογράφω";»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν... τρελάθηκε με την πρόταση της Αλ Χιλάλ για τον Κιλιάν Μπαπέ, 300 εκατ. δολαρίων.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν άφησε ασχολίαστη την πρόταση της Αλ Χιλάλ στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Κιλιάν Μπαπέ (πρόσφερε 300 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του).

Ο Greek Freak απηύθυνε κάλεσμα στην Αλ Χιλάλ εξηγώντας ότι μοιάζει με τον Γάλλο σταρ, με τον παίκτη των Παριζιάνων να του... απαντά. Στην... τρέλα της πρότασης για τον Μπαπέ στάθηκε και ο Ντρέιμοντ Γκριν που φαίνεται να του άνοιξε η όρεξη με τα 300 εκατ. ευρώ.

Έχουν και πρωτάθλημα μπάσκετ σωστά; Ακόμα δεν στέγνωσε το... μελάνι που υπέγραψα το συμβόλαιο μου», ήταν η φοβερή ατάκα του κορυφαίου αμυντικού των Γουόριορς που υπέγραψε συμβόλαιο, αφού επέλεξε να παραμείνει στους πολεμιστές για άλλα τέσσερα χρόνια έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Draymond got jokes after seeing Mbappé’s offer 💀 pic.twitter.com/0krp3MvzRf