Η Αλ Χιλάλ υπέβαλε προσφορά 300 εκατομμυρίων ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για να ξεκινήσει συνομιλίες για τον Κιλιάν Μπάπε!

Χρυσάφι στα πόδια του Κιλιάν Μπαπέ στρώνει η Αλ Χιλάλ που κατέθεσε -σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο- πρόταση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Γάλλο σταρ. Από πλευράς παίκτη δεν υπάρχει κάποια συζήτηση, ενώ η PSG παραμένει πεπεισμένη ότι έχει ήδη έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τη Ρεάλ. Όπως είναι ήδη γνωστό, ο διεθνής επιθετικός δεν θέλει να παρατείνει την παραμονή του στη γαλλική πρωτεύουσα για ακόμα ένα χρόνο, ούτε να φύγει αυτό το καλοκαίρι, δημιουργώντας έτσι κάτι σαν αδιέξοδο στον παριζιάνικο σύλλογο, που αποφάσισε να ασκήσει πίεση στον 24χρονο κόβοντάς τον από το tour προετοιμασίας. Παράλληλα, σύμφωνα με την «Le Parisien» ο διοικητικός ηγέτης του club, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, επικοινώνησε μαζί του για τον πείσει να ακούσει προσφορές στην παρούσα μεταγραφική περίοδο.

Η πρόταση των Σαουδαράβων προσφέρει 300 εκατ. στην PSG και 700 εκατομμύρια (!) στον παίκτη για ένα χρόνο ΚΑΙ τη δυνατότητα να υπογράψει στη Ρεάλ τον Ιούνιο του 2024!

