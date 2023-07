Ξέσπασε κόντρα ανάμεσα στον Ντρέιμοντ Γκριν και τον μπαμπά του Τζόρνταν Πουλ

Ο μπαμπάς του Τζόρνταν Πουλ τα... έχωσε στον Ντρέιμοντ Γκριν και ο τελευταίος απάντησε!

Εκείνη η μπουνιά του Ντρέιμοντ Γκριν στον Τζόρνταν Πουλ θα... αντέχει για πολλά χρόνια. Και θα κυνηγάει τους δύο πρώην πια συμπαίκτες. Ο Γκριν στο podcast του αναφέρθηκε στο περσινό συμβάν και υπερασπίστηκε την κίνησή του να χτυπήσει τον Πουλ.

Ο μπάμπας Πουλ, ο Άντονι Πουλ θέλησε να τοποθετηθεί. Και το έκανε στο twitter. Όχι με ευγενικό τρόπο. «Λέω ότι αυτά είναι μ@λ@κιες. Ο Τζόρνταν ήταν ο δικός του και με απέφυγε όλη την περασμένη σεζόν. Είναι τόσο μαλθακός όσο μία κ@ριολ@ και δεν απολογήθηκε ούτε σε εμένα, ούτε στη σύζυγό μου. Είναι τόσο... λίγος και μπορούμε να συναντηθούμε όποια στιγμή θέλει».

