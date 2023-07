Ο Τζοέλ Μπολομπόι μετά από παρουσία ενός έτους στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, αναζητά τον νέο σταθμό της καριέρας του, με τους «ερυθρολεύκους» να τον αποχαιρετούν και επίσημα.

Κατέφτασε το περσινό καλοκαίρι στον Ολυμπιακό και μετά από τρεις εγχώριους τίτλους με τους Πειραιώτες σε μία σεζόν, ο Τζοέλ Μπολομπόι αναζητά πλέον νέες πολιτείες.

Ερχόμενος πίσω από τον Μουστάφα Φαλ, μοιράστηκε μαζί με τον Ταρίκ Μπλακ τη θέση του δεύτερου σέντερ, με τον Ολυμπιακό να του εύχεται τα καλύτερα στην καριέρα του από εδώ και στο εξής.

«Ευχαριστούμε για όσα προσέφερες στην ομάδα και καλή τύχη στις μελλοντικές σου προσπάθειες» γράφουν στην ανάρτησή τους οι Πειραιώτες. Ο Ουκρανορώσος μετά τη θητεία του στην ΤΣΣΚΑ, μέτρησε στον Ολυμπιακό 3.8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ στα 35 παιχνίδια που αγωνίστηκε στην EuroLeague, με 11 λεπτά μέσο όρο.

🙏🏾 @joelbolomboy thank you for everything you have offered to the team! Best of luck to you in your future endeavors! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/CrohyOIt4O