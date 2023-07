Οι Ρόκετς είναι ασταμάτητοι στη φετινή free agency, αποκτώντας και τον Τζεφ Γκριν.

Mία από τις ομάδες που έχουν κλέψει την παράσταση στη φετινή free agency είναι οι Ρόκετς. Οι πιο εντυπωσιακές κινήσεις ήταν οι Ντίλον Μπρουκς και Φρεντ ΒανΒλίτ, ενώ ακολούθησε ο free agent Τζοκ Λαντέιλ με τετραετές αξίας 32 εκατ. δολαρίων και ο Πάτι Μιλς από τους Νετς με ανταλλαγή.

Το Χιούστον δεν σταματά πουθενά και είπε να προσθέσει και εμπειρία. Έτσι συμφώνησε για μονοετές συμβόλαιο αξίας 6 εκατ. ευρώ με τον Τζεφ Γκριην σύμφωνα με τον Michael Scotto. Ο Γκριν κατέκτησε πρωτάθλημα με τους Νάγκετς, μετρώντας 4.8 πόντους στα 13 λεπτά που έμενε στο παρκέ στους τελικούς κόντρα στους Χιτ από τον Μάικ Μαλόουν.

BREAKING: The Rockets and Jeff Green agree on a 1-year/$6M deal, via @MikeAScotto.



