Τελικά οι Ρόκετς ήταν εκείνοι που απέκτησαν τον Ντίλον Μπρουκς που έμεινε ελεύθερος από το Μέμφις.

Το όνομα του είχε συνδεθεί με Μπακς, Μάβερικς και Ρόκετς το τελευταίο διάστημα, αφού το συμβόλαιο του με το Μέμφις έληξε και οι Γκρίζλις δεν είχαν σκοπό να τον κρατήσουν. Τελικά ο Ντίλον Μπρούκς θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Χιούστον, παίρνοντας τετραετές συμβόλαιο αξίας 80 εκατ. δολαρίων.

Οι ρουκέτες σίγουρα θα αισθάνονται ικανοποιημένοι με την μέχρι τώρα παρουσία τους στη free agency, αφού απέκτησαν τους δύο μεγάλους στόχους τους. Το Φρεντ ΒανΒλίτ και τον Μπρουκς, Ωστόσο πλήρωσαν αδρά για να το πράξουν, συνολικά 210 εκατ. δολάρια για τους δύο περιφερειακούς. Ο Καναδός είχε 14.3 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ κατά μέσο όρο με τη φανέλα των αρκούδων τη σεζόν που πέρασε.

Free agent G Dillon Brooks has agreed on a four-year, $80 million contract with the Houston Rockets, his agent Mike George of @OneLegacySports tells ESPN. Rockets have now landed two targets in free agency — Fred VanVleet and Brooks. pic.twitter.com/dJHLWvwFjX