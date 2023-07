Οι Ρόκετς κινούνται δυναμικά και απέκτησαν τους Λαντέιλ και Πάτι Μιλς.

Τα... μεγάλα ψάρια για τους Ρόκετς ήταν οι Ντίλον Μπρουκς και Φρεντ ΒανΒλίτ, καταφέρνοντας να τους φέρουν στο Χιούστον. Ωστόσο οι ρουκέτες προχώρησαν και σε άλλες έξυπνες κινήσεις για να γεμίσουν το ρόστερ τους.

Ο Σαμς Σαράνια αναφέρει πως ο free agent Τζοκ Λαντέιλ συμφώνησε για τετραετές αξίας 32 εκατ. δολαρίων με το Χιούστον, ενώ οι Ρόκετς απέκτησε και τον Πάτι Μιλς από τους Νετς με ανταλλαγή.

Σίγουρα οι Ρόκετς θα είναι μία από τις ομάδες που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει της νέας σεζόν, αφού έχουν ήδη πολλές σημαντικές προσθήκες στο ρόστερ τους.

