Oι Χιτ βιάζονται να τελειώνουν με την ανταλλαγή που θα τους φέρει τον Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Εδώ και λίγες ώρες γνωρίζουμε πως ο Ντέιμιαν Λίλαρντ δε θα παραμείνει άλλο πιστός στο Πόρτλαντ, αφού ζήτησε trade από τους Μπλέιζερς και αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ακόμα και τα... κάστρα πέφτουν κάποια στιγμή.

Ο Dame μάλιστα φέρεται να έχει και ξεκάθαρη προτίμηση για την ομάδα στην οποία θα ήθελε να καταλήξει, διαλέγοντας τους Χιτ. Θα συνέθετε μια φοβερή τριάδα με τον Μπάτλερ και τον καλό του φίλο Αντεμπάγιο. Πάντως στο... κόλπο παραμένουν και οι Νετς.

Τώρα έρχεται ο Chris Haynes να το πάει ένα βήμα παραπέτα σχετικά με το ενδιαφέρον των Χιτ. Η ομάδα του Σποέλστρα θα ήθελε να τελειώνει γρήγορα την ανταλλαγή του Λίλαρντ για να τον κάνει κάτοικο Μαϊάμι, ενώ οι Νετς θα μπορούσαν να είναι η τρίτη ομάδα της ανταλλαγής που θα περιλαμβάνει και τον Τάιλερ Χίρο. Πάντως οι Χιτ δεν πρόκειται να βάλουν σε πακέτο τους Μπάτλερ και Αντεμπάγιο.



Miami "would like to get a deal done as soon as possible" for Dame and the Nets could be the third team involved in a trade that includes Tyler Herro, per B/R's @ChrisBHaynes



(via @NBATV)pic.twitter.com/Sj5SQI4mYY