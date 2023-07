Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ δε θα παραμείνει άλλο πιστός στο Πόρτλαντ, μιας και ζήτησε trade από τους Μπλέιζερς και αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η μεγαλύτερη... βόμβα είναι έτοιμη να πυροδοτηθεί. Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ αφού είδε πως στο Πόρτλαντ δε θα έχει ποτέ την ανταγωνιστική ομάδα που θέλει για να διεκδικήσει έναν τίτλο, ζήτησε από τους Μπλέιζερς να γίνει trade.

Όπως μετέδωσε ο Σαμς Σαράνια, ο Λίλαρντ έχει αιτηθεί τη μετακίνησή του, παρότι πριν από μερικές μέρες μίλησε με τη διοίκηση της ομάδας και όλα έδειχναν πως θα στηνόταν μία ομάδα γύρω του ξανά.

Ο Λίλαρντ φυσικά είναι το πιο «καυτό» όνομα που μπορεί να βγει στην αγορά αυτήν τη στιγμή, με δύο ομάδες να είναι επικρατέστερες για την απόκτησή του. Ο λόγος για τους Μαϊάμι Χιτ και τους Μπρούκλιν Νετς. Οι πρώτοι έχουν στο μυαλό τους πως χρειάζονται έναν ακόμα σταρ για να κάνουν το βήμα παραπάνω, μιας και τις περισσότερες σεζόν φτάνουν μια ανάσα από την πηγή, όπως έγινε και φέτος κόντρα στους Νάγκετς. Οι δεύτεροι μετά τη φυγή των Χάρντεν, Ίρβινγκ, Ντουράντ ψάχνουν το επόμενο brand name που θα... κουβαλήσει την ομάδα.

Έτσι ο Dame ψάχνει πλέον να δει πού θα συνεχίσει την καριέρα του, μιας και στα 32 του δεν είχε παίξει σε άλλη ομάδα πέραν του Πόρτλαντ, στο οποίο και βρέθηκε από το 2012 όταν και έγινε η 6η επιλογή τους στο Draft.

Breaking: Trail Blazers star Damian Lillard has requested a trade out of Portland, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Miami Heat and Brooklyn Nets are among leading suitors for one of the NBA’s 75 Greatest Players ever. pic.twitter.com/nw8OIepAHz