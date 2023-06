Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς θα έχουν για άλλη μια χρονιά τον Ντέιμιαν Λίλαρντ στο ρόστερ, με την προϋπόθεση να χτίσουν μια ανταγωνιστική ομάδα γύρω του.

Το σίριαλ γύρω από τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, που παίζεται κάθε καλοκαίρι, έφτασε για φέτος στο τέλος. Οι Μπλέιζερς θα συνεχίσουν με αυτόν ηγέτη. Όπως μετέφερε ο Τζο Κρόνιν, GM της ομάδας, το Πόρτλαντ δεσμεύτηκε να πορευτεί με τον αστέρα του.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά να χτίσει και μία ομάδα γύρω του η οποία θα είναι αντάξια του ονόματός του. Φυσικά ο Λίλαρντ ουκ ολίγες φορές έχει δηλώσει την αφοσίωσή του στην ομάδα του Όρεγκον, χωρίς όμως αρκετές από τις χρονιές αντάξιους συμπαραστάτες.

«Συναντήθηκα με τον Ντέιμ και τον Άαρον Γκούντγουϊν το απόγευμα. Είχαμε μία εξαιρετική συζήτηση και παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να χτίσουμε μια ομάδα νικητών γύρω από τον Λίλαρντ» ήταν τα λόγια του GM των Μπλέιζερς, όπως τα μεταφέρει ο Κρις Χέινς.

