Σενάριο που εμπλέκει τους Σπερς με τον Ντέιμιαν Λίλαρντ κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ.

Τις τελευταίες ώρες έγινε γνωστό πως οι Λίλαρντ και Γκριν συναντήθηκαν σε εστιατόριο του Πόρτλαντ, φουντώνοντας έτσι τις φήμες συνεργασίας τους στους Μπλέιζερς.

Ωστόσο το όνομα του σταρ του Πόρτλαντ εμπλέκεται και σε σενάρια αποχώρησης από την ομάδα με την οποία μεγαλούργησε. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Μπόμπι Μαρκς, αν ο Dame είναι διαθέσιμος στην αγορά για trade, οι Σπερς θα διεκδικήσουν τις πιθανότητες τους.

Το Σαν Αντόνιο κινείται ήδη σε ρυθμούς Γουεμπανιάμα που επιλέχθηκε στο Νο.1 του draft, ενώ στο ρόστερ υπάρχουν και οι Βασέλ, Τζόνσον και Σόχαν που μπορεί να γίνουν τα ανταλλάγματα για να έρθει ο σπουδαίος clutch player στους Σπερς.

“If Damian Lillard ever becomes available, I’m putting the San Antonio Spurs as a wild card.”



— @BobbyMarks42 👀 pic.twitter.com/0Q3Q3y8c16