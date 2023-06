Κρις Πολ και Ντρέιμοντ Γκριν τα... είπαν σε εστιατόριο του Πόρτλαντ και... έβαλαν φωτιά στα σενάρια συνεργασίας.

Όπως όλα δείχνουν οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς θα έχουν για άλλη μια χρονιά τον Ντέιμιαν Λίλαρντ στο ρόστερ, με την προϋπόθεση να χτίσουν μια ανταγωνιστική ομάδα γύρω του.

Τα δημοσιεύματα δεν σταματούν για το Πόρτλαντ και αναφέρεται πως το ιδανικό σενάριο για τον Dame, θα ήταν να έχει μαζί τους στους Μπλέιζερς τους Ντρέιμοντ Γκριν (έμεινε ελεύθερος από τους Γουόριορς) και Τζέραμι Γκραντ.

Και μπορεί να μην είμαστε μακριά από αυτό το σενάριο. Ο Ντουάιτ Τζόουνς από το Rip City Radio ανέφερε πως του έστειλαν μήνυμα και του είπαν πως θα υπάρξει συνάντηση Λίλαρντ και Γκριν σε εστιατόριο στο Πόρτλαντ. Ένας φίλος του είχε κάνει κράτηση και του είπαν πως ο Dame νοίκιασε το εστιατόριο και εκείνοι θα έπρεπε να ακυρώσουν την κράτηση.

REPORT: Damian Lillard & Draymond Green will meet at a resturant in Portland tonight.



Dwight Jaynes of Rip City radio: “I just got a text… [Draymond Green] is in Portland tonight meeting with [Damian Lillard] at a restaurant. A friend had reservations & was told Dame rented… pic.twitter.com/wHWhCNTpQr