Oι Χιτ θέλουν να ρίξουν... βόμβα αποκτώντας τον Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Είναι ένας από τους πιο αφοσιωμένους σταρ ομάδας στο ΝΒΑ ο Ντέιμιαν Λίλαρντ, αφού δείχνει κάθε σεζόν την αγάπη του για το Πόρτλαντ μένοντας στην ομάδα. Από την στιγμή που μπήκε στο ΝΒΑ, έχει φορέσει τη φανέλα μόνο των Μπλέιζερς. Πάντως αυτό ίσως αλλάξει τη φετινή σεζόν.

Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, το Μαϊάμι έχει στρέψει την προσοχή του στον Dame και υπάρχει πίστη στους ανθρώπους των Χιτ ότι στην φετινή offseason θα ψάξει αλλαγή περιβάλλοντος για τον σταρ των Μπλέιζερς, μετακομίζοντας στην ομάδα του Σποέλστρα.

Πως θα σας φαινόταν μια τριάδα στο Μαϊάμι αποτελούμενη από Τζίμι Μπάτλερ, Ντέιμιαν Λίλαρντ και Μπαμ Αντεμπάγιο; Σίγουρα θα ήταν εκ των φαβορί για τίτλο, αν λάβουμε υπόψιν μας και τη συνέπεια που δείχνουν οι Χιτ τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2 φορές στους τελικούς του ΝΒΑ και μία στους τελικούς της Ανατολής).

Πρόσφατα ο Λίλαρντ όταν ρωτήθηκε για την ομάδα που δεν θα τον πείραζε να γίνει ανταλλαγή μεταξύ Σέλτικς, Νετς, Χιτ και Νικς, επέλεξε τους Χιτ και τους Νετς. «Το Μαϊάμι είναι η προφανής επιλογή και ο Μπαμ Αντεμπάγιο είναι ο σκύλος μου. Οι Νετς είναι η άλλη προφανής επιλογή επειδή και ο Μάικαλ Μπρίτζες είναι... σκύλος μου. Και οι δύο ομάδες έχουν ικανότατα ρόστερ».

