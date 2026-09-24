Κούκοτς: «Γιάννης-Ντόντσιτς-Γιόκιτς δεν είναι καλύτεροι από Πέτροβιτς-Ράτζα-Ντίβατς»

Ο θρύλος Τόνι Κούκοτς έκανε τη σύγκριση των κορυφαίων Ευρωπαίων της γενιάς του με τους τωρινούς.

Ο Τόνι Κούκοτς αποτελεί έναν εκ των σπουδαιότερων παικτών στην ιστορία του μπάσκετ που μάγεψε με την Γιουγκοσλαβία, την Κροατία, την Γιουγκοπλάστικα και φυσικά τους Μπουλς του Τζόρνταν και του Πίπεν, όπου πήρε τρία σερί πρωταθλήματα στο ΝΒΑ.

Ο σπουδαίους Κροάτης μίλησαν στην εκπομπή «Sport Nedjeljom» και ανέφερε πώς οι Ευρωπαίοι παίκτες έχουν αλλάξει το πρωτάθλημα του NBA. Έδειξε μεγάλο σεβασμό για τα σημερινά αστέρια του μπάσκετ από την Ευρώπη, αλλά υπερασπίστηκε τη γενιά του.

«Εκείνη την εποχή, η ρακέτα ήταν γεμάτη με τεράστιους, παραδοσιακούς σέντερ που κυριαρχούσαν σε κάθε άλμα. Ο Γιόκιτς επαινείται, και δικαίως. Είναι μια εκπληκτική μπασκετική ιδιοφυΐα, του οποίου το όραμα με μαγεύει απόλυτα. Αλλά ο Γιόκιτς παίζει σε μια εποχή όπου δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζει τρεις σωματικά κυρίαρχους σέντερ σε κάθε παιχνίδι», ξεκίνησε.

Συνέχισε λέγοντας: «Ο Γιόκιτς και ο Ντόντσιτς έχουν υψηλό μπασκετικό IQ που προέρχεται από την ευρωπαϊκή, δηλαδή τη βαλκανική σχολή βασικών αρχών μπάσκετ. Έχουν κατακτήσει τα βασικά στην εντέλεια και η κατανόησή τους για το παιχνίδι είναι πολύ πιο προηγμένη από ό,τι στο υπόλοιπο πρωτάθλημα»..

Στο τέλος ανέφερε: «Έχετε τους Γιόκιτς, Ντόντσιτς και Γιάννη. Εντάξει, αυτοί είναι οι τρεις παίκτες που κέρδισαν το βραβείο MVP και είναι σπουδαίοι παίκτες. Δεν θα παραδεχτώ ποτέ ότι οι σημερινοί παίκτες είναι καλύτεροι από τους Ντράζεν Πέτροβιτς, Ντίνο Ράτζα, Βλάντα Ντίβατς, Άρβιντας Σαμπόνις ή Σαρούνας Μαρτσουλιόνις»..