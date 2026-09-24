ESPN: «Οι 10 κορυφαίοι παίκτες της σεζόν που έρχεται» - Η θέση του Αντετοκούνμπο

Το ΕSPN έφτιαξε τη λίστα με τους κορυφαίους παίκτες της σεζόν που έρχεται στο ΝΒΑ και για άλλη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στους κορυφαίους.

Για άλλη μια σεζόν το ESPN παρουσίασε τους κορυφαίους παίκτες στο ΝΒΑ, πιστό στις παραδόσεις του. Το αμερικανικό δίκτυο φυσικά συμπεριέλαβε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη λίστα, τοποθετόντας τον στην 5η θέση. Φέτος θα αγωνίζεται στους Χιτ μετά από μια λαμπρή καριέρα στους Μπακς, όπου έγινε θρύλος για την ομάδα του Μιλγουόκι.

«Ο Αντετοκούνμπο συνέχισε να καταγράφει στατιστικά επιπέδου MVP την περασμένη σεζόν, ωστόσο δεν βρέθηκε στην πρώτη τετράδα της ψηφοφορίας για το βραβείο για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια, καθώς έχασε μεγάλο μέρος της σεζόν λόγω τραυματισμού. Ο 31χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε σε μόλις 36 παιχνίδια κατά την τελευταία του χρονιά στους Μπακς και ξεκινά τη θητεία του στους Χιτ έχοντας την ανάγκη να αποδείξει ότι διανύει ακόμα την ακμή της καριέρας του και ότι μπορεί να παραμείνει υγιής. Εφόσον ισχύουν και τα δύο τη σεζόν 2026-27, ο Αντετοκούνμπο θα παραμείνει ένας από τους ελάχιστους παίκτες που είναι σε θέση να έχουν μέσο όρο 30 πόντων και 10 ριμπάουντ, όντας παράλληλα ο κορυφαίος της ομάδας του στις ασίστ», αναφέρει το ΕSPN.

Μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο, συνθέτει ένα τρομερό δίδυμο στη frontline των Χιτ, με τον Έρικ Σποέλστρα να στηρίζει πολλά πάνω τους στο χτίσιμο της ομάδας του για τη σεζόν που έρχεται.

To ΤΟP 10 του ESPN

10. Μίτσελ (Καβς)

9. Τέιτουμ (Σέλτικς)

8. Κάνινγχαμ (Πίστονς)

7. Έντουαρντς (Τίμπεργουλβς)

6. Μπράνσον (Νικς)

5. Αντετοκούνμπο (Μπακς)

4. Ντόντσιτς (Λέικερς)

3. Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Θάντερ)

2. Γουεμπανιάμα (Σπερς)

1. Γιόκιτς (Νάγκετς)