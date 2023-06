Λίλαρντ: «Δεν θα έλεγα "όχι" σε Χιτ ή Νετς» (vid)

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ συνέχισε να βάζει... φωτιά στις φήμες αποχώρησης του από το Πόρτλαντ.

Πριν λίγες μέρες , ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έβαλε πωλητήριο στη βίλα του στο Γουεστ Λιν του Όρεγκον, η οποία απέχει μόλις 20 χιλιόμετρα από το «Moda Center» όπου αγωνίζονται οι Μπλέιζερς. Μια κίνηση που μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα για το μέλλον του στους στο Πόρτλαντ.

Τώρα ο Dame ήρθε να βάλει ακόμα περισσότερη... φωτιά με δηλώσεις του στο Showtime Sports. Όταν ρωτήθηκε για την ομάδα που δεν θα τον πείραζε να γίνει ανταλλαγή μεταξύ Σέλτικς, Νετς, Χιτ και Νικς, επέλεξε τους Χιτ και τους Νετς. «Το Μαϊάμι είναι η προφανής επιλογή και ο Μπαμ Αντεμπάγιο είναι ο σκύλος μου. Οι Νετς είναι η άλλη προφανής επιλογή επειδή και ο Μάικαλ Μπρίτζες είναι... σκύλος μου. Και οι δύο ομάδες έχουν ικανότατα ρόστερ».

Μένει να δούμε αν ο φοβερός clutch player και ίσως ο πιο πιστός παίκτης σε ολόκληρη τη λίγκα, θα συνεχίσει να βρίσκεται στο Πόρτλαντ και τη νέα σεζόν ή αν θα πάει σε κάποια ομάδα για να έχει παραπάνω πιθανότητες για τίτλο.

