Οι δύο γιοι του Γιάννη Αντετοκούνμπο του προσέφεραν αρκετά... πρωτότυπα δώρα ανήμερα της γιορτής του πατέρα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε στο twitter.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο περιμένει το τρίτο του παιδί μαζί με τη σύζυγό του Μαράια, ωστόσο οι δύο γιοι του έκαναν τα δικά τους ξεχωριστά δώρα, ανήμερα της γιορτής του πατέρα.

Άλλωστε αυτές οι μέρες μπορεί να βρίσκουν τον Γιάννη στη χώρα μας, όπου και προπονείται εντατικά ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως η έλλειψη αγωνιστικών υποχρεώσεων τον φέρνει πιο κοντά στην οικογένειά του και τους γιους του.

Ο Λίαμ και ο Μάβερικ-Σάι, όπως έγραψε ο ίδιος στο twitter, του προσέφεραν δύο high-five, ένα ζευγάρι κάλτσες, μερικές από τις ζωγραφιές τους και ένα λευκό T-shirt. Ο ίδιος πάντως φαίνεται να το χάρηκε αρκετά, στέλνοντας το δικό του μήνυμα στους μπαμπάδες αυτού του κόσμου.

Happy Father’s Day to all the dads out there. I’m so excited to get my gifts today. Two high-fives, a fist bump, a pair of socks, some drawers and a basic white T-shirt 😂😂😂