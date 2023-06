Ο Ζλάταν απάντησε στον Γιάννη: «Την επόμενη πάμε για ελληνικό φαγητό αλλά θα πληρώσεις εσύ»

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς απεύθυνε πρόσκληση για ελληνικό φαγητό στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με την προϋπόθεση να... πληρώσει ο Greek Freak.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πόζαρε με μια φανέλα της Μίλαν που του έστειλε υπογεγραμμένη ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, με την υποσημείωση: «Όταν είσαι διακοπές και ο GOAT σου στέλνει τη φανέλα του».

Ο Greek Freak επιβεβαιώνει σε κάθε ευκαιρία ότι είναι μέγας φαν του Σουηδού, ο οποίος είπε πρόσφατα το αντίο στο ποδόσφαιρο, ρίχνοντας τους τίτλους τέλους σε μια τεράστια καριέρα.

Όταν, λοιπόν ο Ιμπραΐμοβιτς ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ο Αντετοκούνμπο είχε ποστάρει μια φοβερή ατάκα:«Τα λιοντάρια δε συγκρίνουν τους εαυτούς τους με ανθρώπους».

Οι δυο τους άνοιξαν ξανά διάλογο στα social media. Αυτή τη φορά ήταν ο Ζλάταν που σχολίασε τη φωτογραφία του Αντετοκούνμπο, λέγοντάς του: «Την επόμενη πάμε για ελληνικό φαγητό αλλά θα πληρώσεις εσύ». Για να πάρει την απάντηση του Γιάννη: «Όποτε θες αδελφέ»!

The duo we never thought we needed ❤️



🇬🇷 Giannis Antetokounmpo 🤝 Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪 pic.twitter.com/6jZ6wRKiV7