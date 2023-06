Τα ωραία και τα απρόοπτα είχε η παρέλαση των Νάγκετς με κουτάκι μπύρας να προσγειώνεται στη γυναίκα του Γιόκιτς, όσο εκείνος χάρισε μία μοναδική στιγμή με την κόρη του.

Οι Νάγκετς μοιράστηκαν τη χαρά του πρωταθλήματος του ΝΒΑ με τους φιλάθλους της ομάδας τους και γιορτάζοντας με κάθε τρόπο στην παρέλαση του Ντένβερ. Οι πρωταγωνιστές έδιναν... σόου πάνω στο λεωφορείο που έκανε τον γύρο της πόλης, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε ο Νίκολα Γιόκιτς που λίγες ημέρες πριν ανυπομονούσε να επιστρέψει στη Σερβία.

A fan hit Jokic’s wife in the face with a beer can, nearly hitting his daughter as well…

