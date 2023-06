Ο εκφωνητής των Νάγκετς παρουσίασε τον Μάικ Μαλόουν ως... μπαμπά των Λέικερς λίγο πριν ο κόουτς πάρει τον λόγο στην παρέλαση του Ντένβερ.

Οι Νάγκετς ζουν τις πρώτες τους ημέρες ως πρωταθλητές του ΝΒΑ και ως είθισται στην κορυφαία Λίγκα του πλανήτη, ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση στο Ντένβερ.

Αν και ο σούπερ σταρ της ομάδας και MVP των τελικών, Νίκολα Γιόκιτς, είχε εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στην πατρίδα του, η ατμόσφαιρα παρέσυρε εκείνον και τους ανθρώπους του franchise να ακολουθήσουν πιστά τους φίλους τους. Ανάμεσα σε όσα ειπώθηκαν στα μεγάφωνα κατά τη διάρκεια της παρέλασης, ήταν και η προσφώνηση του Μάικ Μαλόουν ως... μπαμπά των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο εκφωνητής των Νάγκετς, Βικ Λομπάρντι, δευτερόλεπτα πριν δώσει τον λόγο στον προπονητή του Ντένβερ σχολίασε με τον πλέον καυστικό τρόπο τη... σκούπα απέναντι στους «λιμνάνθρωπους».

«Ήρθε σε αυτόν τον κόσμο ως ο γιος ενός προπονητή (σ.σ ο πατέρας του ήταν ο Μπρένταν Μαλόουν), αλλά σε αυτά τα play-offs έγινε ο μπαμπάς των Λέικερς» ήταν η χαρακτηριστική φράση.

"He came into this world as the son of a coach, but in these playoffs, he became the Lakers daddy!"@VicLombardi while talking about Michael Malone at the Nuggets championship rally 😂pic.twitter.com/h28iR5kLHq