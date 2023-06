Η παρέλαση των πρωταθλητών δεν ενδιαφέρει τόσο τον Νίκολα Γιόκιτς που θέλει όσο τίποτα να γυρίσει σπίτι του στη Σερβία μετά το δαχτυλίδι που κατέκτησε με τους Νάγκετς.

Ο απίθανος Νίκολα Γιόκιτς έστεψε τους Νάγκετς πρωταθλητές. Ο Σέρβος ολοκλήρωσε με 28 πόντους, 16 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ τον πέμπτο τελικό, παίρνοντας το βραβείο του MVP των Finals προτού πάει... σπίτι του.

Αυτή είναι η επιθυμία του όπως δήλωσε αμέσως μετά στη συνέντευξη Τύπου. Ο Σέρβος γίγαντας ρώτησε έναν ρεπόρτερ για το πότε είναι η παρέλαση των πρωταθλητών και η απάντηση που πήρε τον στεναχώρησε. Την Πέμπτη οι Νάγκετς θα βγουν στην πόλη τους, το Ντένβερ με τον Γιόκιτς να λέει ευθέως πως αντί για αυτό θέλει να πάει σπίτι του.

Nikola Jokic: "When is parade?" Reporter: "Thursday." Jokic: "No... I need to go home." Nikola Jokic on if he's looking forward to the championship parade in Denver 😂 pic.twitter.com/tV64C7aLUk

Άλλωστε το είπε και στο γήπεδο, αμέσως μετά τη στέψη των Νάγκετς, πως την Κυριακή έχει αγώνες με τα άλογά του και θα ζητήσει από τον Τζος Κροένκε, τον ιδιοκτήτη της ομάδας, ένα αεροπλάνο για να φτάσει σίγουρα.

"On Sundays, I have my horse racing... I don't know how I'm going to arrive [in time]. I'm going to ask Josh [Kroenke] for a plane."



Nikola Jokic just wants to get back home in time for horse racing 😅🐎



(via @NBATV)pic.twitter.com/5C8MQTNxnX