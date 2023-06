Τα αδέλφια Γιόκιτς δεν είναι τύποι που θες να μπλέξεις όμως τους ζητούσαν selfie στο Μαϊάμι (vid)

Ο Νεμάνια και ο Στράχινια Γιόκιτς έχουν καταφέρει να λογίζονται ως... διαβόητοι στον κόσμο του ΝΒΑ όμως οι φίλοι των Χιτ τους ζητούσαν selfie στο Game 4!

Ο Νεμάνια και ο Στράχινια Γιόκιτς, όσα χρόνια και αν περάσουν, θα προστατεύουν πάντα τον Νίκολα. Το είχαν κάνει στο παρελθόν, στο Game 4 των ημιτελικών της Δύσης, όταν ο Σέρβος σέντερ μπλέχτηκε σε έναν περίεργο καυγά με τον Ντέβιν Μπούκερ των Φίνιξ Σανς.

Το επανέλαβαν μετά από εκείνο το σκληρό φάουλ του Μαρκίφ Μόρις και όσα ακολούθησαν, όταν είχαν υποσχεθεί ότι θα ταξιδέψουν στη Φλόριντα για να τα βάλουν με ολόκληρο το Μαϊάμι!

O Νεμάνια και ο Στράχινια δεν αφήνουν ποτέ μόνο τον Νίκολα. Έχουν τις δικές τους θέσεις στην «Pepsi Arena» και όταν παρακολουθούν τον βενιαμίν της οικογένειας σπάνια είναι καθισμένοι αλλά φωνάζουν και προκαλούν σαματά.

Τα αδέλφια του σέντερ των Νάγκετς βρέθηκαν στο Μαϊάμι για το Game 4, βλέποντας τον Νίκολα Γιόκιτς να γίνεται ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 500 πόντους, 250 ριμπάουντ και 150 ασίστ στα play-offs ενώ οι φίλοι των Χιτ τους ζητούσαν selfie!



The Jokic brothers are celebrities in Miami 😂



pic.twitter.com/qrb9fuEi8w