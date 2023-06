Ο Νίκολα Γιόκιτς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 500 πόντους, 250 ριμπάουντ και 150 ασίστ στην postseason.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση που αφορά τους Νάγκετς. Ο Σέρβος σέντερ θέλει να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής και πλέον απέχει μια νίκη μακριά από το πρωτάθλημα έπειτα από το 95-108 επί των Χιτ στο Μαϊάμι.

Ο Γιόκιτς σημείωσε 23 πόντους, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 37:09 και, παράλληλα, έγινε ο πρώτος παίκτης στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο με 500 πόντους, 250 ριμπάουντ και 150 ασίστ στην postseason.

