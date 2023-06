Ο Νεϊμάρ που αποδέχθηκε την πρόταση του Τζίμι Μπάτλερ για να βρεθεί στα τελικά του NBA, εμφανίστηκε στο Game 3 με τρομερό τζάκετ για τον φίλο του.

Οι τελικοί του ΝΒΑ και η λάμψη τους δεν θα μπορούσαν να μην έχουν και ένα δείγμα του ποδοσφαιρικού κόσμου. Αυτό, στο Kaseya Center έρχεται από τον Νεϊμάρ, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του Τζίμι Μπάτλερ.

Ο Βραζιλιάνος άσσος παρευρέθηκε στην τελευταία προπόνηση του Μαϊάμι, έκανε σουτάκια με τον "Jimmy" και εμφανίστηκε στο Game 3 με τους Νάγκετς φορώντας τζάκετ με το όνομα του φίλου του.

Freshest Jimmy fit we’ve ever seen 🔥 @neymarjr // #NBAFinals pic.twitter.com/RrYlyVURin

Meeting @neymarjr was definitely a GOAL of mine! 🤩 https://t.co/94WE4RWfYw